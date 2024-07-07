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14:00, 7 июля 2024 года В орловской "Бунинке" появился новый арт-объект Проект воплотили в жизнь студенты Орловского художественного училища.



Фото: Орловская областная библиотека имени Бунина

В Орловской областной библиотеке имени Бунина появился новый литературный арт-объект - портрет писателя и несколько других интересных изображений. Над проектом почти месяц трудилась творческая команда студентов Орловского художественного училища.



Студентки Елена Ададурова, Евгения Живых, Ксения Терешкина и Алина Бош под руководством заместителя директора по воспитательной работе Изабеллы Юрьевны Волковой создали на старом фортепиано портрет знаменитого писателя Ивана Алексеевича Бунина. Кроме того, на инструменте можно увидеть изображение ротонды в парке "Дворянское гнездо", чернильницу с пером, цитаты и автографы орловских литераторов.



Теперь фортепиано украшает Малый зал областной библиотеки. В ближайшее время инструмент настроят и он снова зазвучит для гостей.





