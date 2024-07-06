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17:08, 6 июля 2024 года Стали известны подробности ДТП с пострадавшим в Орле В аварии пострадал человек.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Утром 6 июля в областном центре на 377-м километре дороги М-2 "Крым" столкнулись два авто. В результате пострадал человек.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, столкнулись "Дэу" под управлением 42-летней женщины и "ВАЗ", за рулем которого был 59-летний мужчина. Пострадала водитель "Дэу", ее доставили в больницу, а потом отпустили.



На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.





Сергей Силаев



