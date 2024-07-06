Стали известны подробности ДТП с пострадавшим в Орле
В аварии пострадал человек.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Утром 6 июля в областном центре на 377-м километре дороги М-2 "Крым" столкнулись два авто. В результате пострадал человек.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, столкнулись "Дэу" под управлением 42-летней женщины и "ВАЗ", за рулем которого был 59-летний мужчина. Пострадала водитель "Дэу", ее доставили в больницу, а потом отпустили.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.