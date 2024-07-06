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15:40, 6 июля 2024 года

Андрей Клычков подвел итоги Аграрной недели

Она началась 27 июня.



Глава Орловской области Андрей Клычков на Дне поля подвел итоги Аграрной недели. Он отметил, что за это время прошел целый ряд мероприятий. Регион посетили ряд делегаций из Москвы, Воронежской, Тамбовской областей Республики Бурятия.

Это открывает новые перспективы для нашего региона. Перед нами стоит очень важная задача - не снизить прошлогодний рекордный урожай. В прошлом году мы вошли в десятку лучших регионов, - отметил глава региона.

Через несколько дней в регионе стартует уборочная. Первыми работу начнут Ливенский и Должанский районы.


Сергей Силаев
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