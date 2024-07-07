Главная » Новости



13:10, 7 июля 2024 года В Орле возбудят уголовное дело после нокаута в центре города 27 июня пострадал 15-летний подросток.



Фото: Следственный комитет

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о противоправных действиях против жителей Орла. Ранее в СМИ появилась информация о том, что некие лица нападают на молодых людей и применяют нокаутирующие боевые приемы. 27 июня 2024 года в Детском парке 15-летнему школьнику сломали нос, у него образовались гематомы.



Глава орловского управления СК представит главе ведомства доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Ситуация на контроле в центральном аппарате.





Сергей Силаев



