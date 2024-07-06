Орловская область получит почти 200 миллионов рублей на достройку "Титаника"
Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 5 июля подписал документ о выделении средств на строительство инфраструктурных объектов в регионах. Орловская область получит 193,6 миллиона рублей.
– Выделить в объект капитального строительства "Завершение строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области "Орловская областная клиническая больница" - 193637 тыс. рублей, имея в виду обеспечение уровня строительной готовности 70 процентов на конец 2024 года, - сказано в документе.
Всего регионы РФ получат 3,7 миллиарда рублей. Основная часть средств пойдет на возведение медучреждений.