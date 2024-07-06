Мэр Орла оценил уборку города

Мэр города Орла Юрий Парахин 5 июля с начальниками теруправлений и "Спецавтобазы" провел большое выездное совещание по уборке города. Об этом градоначальник рассказал в Telegram-канале.
Парахин обратил внимание на содержание прилегающих территорий, облагораживание парков и скверов, а также поручил провести ревизию светильников, лавочек и урн для дальнейшей покраски, восстановления или замены. Помимо этого, особое внимание нужно уделить ручной уборке при облагораживании парков и скверов, считает мэр.
– Все замечания необходимо устранить до 5 августа, чтобы День города мы отметили в чистоте и уюте, - подытожил пост в Telegram глава города.