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14:00, 6 июля 2024 года Мэр Орла оценил уборку города Градоначальник провел большое выездное совещание.



Фото: скриншот из видео мэра Орла

Мэр города Орла Юрий Парахин 5 июля с начальниками теруправлений и "Спецавтобазы" провел большое выездное совещание по уборке города. Об этом градоначальник рассказал в Telegram-канале.



Парахин обратил внимание на содержание прилегающих территорий, облагораживание парков и скверов, а также поручил провести ревизию светильников, лавочек и урн для дальнейшей покраски, восстановления или замены. Помимо этого, особое внимание нужно уделить ручной уборке при облагораживании парков и скверов, считает мэр.



– Все замечания необходимо устранить до 5 августа, чтобы День города мы отметили в чистоте и уюте, - подытожил пост в Telegram глава города.





Сергей Силаев



