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10:03, 6 июля 2024 года

Под Орлом стартует День поля

Гости начинают прибывать.


Видео: Андрей Клычков

Глава Орловской области Андрей Клычков в соцсетях сообщил, что гости прибывают на площадку ФНЦ "ЗБК" в Орловском округе. Сегодня гости увидят различные выставки, конно-спортивные мероприятия, а в 19.00 запланировано выступление Дениса Майданова. Также найдется место для научной дискуссии.

Напомним, накануне ветер снес большую часть площадок и сломал сцену, однако губернатор вечером 5 июля заявил, что за ночь все восстановят.

Благодаря труду большой армии наших аграриев, ремонтных бригад, сотрудников администрации, за ночь все восстановлено и площадка даже стала лучше! Ждем всех в течение дня, - написал Клычков в Telegram-канале.

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Сергей Силаев
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