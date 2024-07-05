Непогода не повлияет на празднование Дня поля в Орловской области

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20:36, 5 июля 2024 года
Непогода не повлияет на празднование Дня поля в Орловской областиПоваленные ветром конструкции восстановят.
5 июля в Орловской области прошел холодный фронт, который принес с собой град, грозу и шквалистый ветер.
Непогода прошлась и по площадке в поселке Стрелецкий, где 6 июля отпразднуют День поля. Ветер повалил сцену и палатки.
Во время прямого эфира в "ВКонтакте" губернатор Андрей Клычков сообщил, что на восстановление направлены значительные силы. Глава региона уверен, что праздник состоится.
Артем Ежаков
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