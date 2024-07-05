Крупный град выпал в Дмитровске и Кромах

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17:34, 5 июля 2024 года
Крупный град выпал в Дмитровске и КромахО непогоде накануне предупреждали синоптики.
Фото: Орловский гидрометцентр, тг-канал "Кромы|Новости поселка"
5 июля в городе Дмитровске выпал град диаметром в 33 миллиметра. Также градины размером с перепелиное яйцо выпали в Кромах.
О непогоде накануне предупреждали синоптики. Через регион проходит холодный атмосферный фронт. Он уйдет к утру завтрашних суток. 6 июля синоптики ожидают кратковременные дожди, но без града и гроз.
Артем Ежаков
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