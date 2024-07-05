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17:25, 5 июля 2024 года

В Орле наградили лучших работников потребительской кооперации региона

Сегодня в этой системе работают порядка двух тысяч человек.


В 2023-м году в рейтинге Центросоюза Орловская потребкооперация заняла первое место за развитие оптовой торговли. Эти данные были озвучены на торжественном собрании, посвященном 120-летию Облпотребсоюза.

В системе кооперации региона работают порядка двух тысяч человек, они обслуживают 622 населенных пункта. Предприятие смело можно назвать и донором бюджета региона – за последние пять лет совокупный объем деятельности кооперации составил 27 миллиардов.

5 июля лучших работников потребительской кооперации региона наградил губернатор Андрей Клычков. Им вручили почетные грамоты и благодарности главы региона, а также медали Орловской области "За трудовые успехи".


Артем Ежаков
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