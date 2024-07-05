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20:22, 5 июля 2024 года В Орле четыре человека отравились шаурмой Они подхватили кишечную инфекцию.







В Орле четыре человека отравились шаурмой. Они подхватили кишечную инфекцию.



Сейчас работа точки приостановлена. Проведенная проверка показала, что в общепите было множество нарушений: продукты и инвентарь мылись в одной моечной ванной, маркировка на продуктах отсутствовала, персонал не имел медицинских книжек.



Решением суда точка закрыта на два месяца.





Дарья Боева



