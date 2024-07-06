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17:00, 6 июля 2024 года Сосковская ЦРБ обновилась на 10 миллионов рублей В больнице появились новые аппараты УЗИ и флюорографии, а также кардиограф.







Сосковская ЦРБ обновилась на 10 миллионов рублей. В больнице появились новые аппараты УЗИ и флюорографии, а также кардиограф. Возможность закупиться оборудованием появилась после капремонта.



Всего в этом году на Орловщине по нацпроекту "Здравоохранение" закуплено новой техники на сумму более 200 миллионов рублей.





Елена Литинская



