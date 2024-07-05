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20:24, 5 июля 2024 года В Орле инспекторы провели рейд по парковкам для инвалидов Тем, кто занял место не по правилам, грозят штрафы и эвакуация машин.







В Орле инспекторы провели рейд по парковкам для инвалидов. Согласно закону, таковых должно быть 10% от общего числа мест для стоянки.



Стоянка для людей с ограниченными возможностями оборудуется ближе к входу в торговые центры и другие социальные объекты, поэтому некоторые водители паркуются там, не имея на это права.



Если владельца авто, нарушившего парковку, не будет на месте, инспекторы выпишут штраф дистанционно. Также машину нарушителя отправят на штрафстоянку.





Владимир Маряшин



