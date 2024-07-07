Студентов-целевиков, заключивших договор с орловским депздравом, поддержат финансово

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16:00, 7 июля 2024 года
Студентов-целевиков, заключивших договор с орловским депздравом, поддержат финансовоИм будет назначена ежемесячная денежная выплата.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление правительства региона №434
. Им предписывается установить меру стимулирования граждан, заключивших договор целевого обучения по программам высшего образования с регдепартаментом здравоохранения, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 2056 рублей.
Постановление применяется к правоотношениям, связанным с заключением вышеупомянутых договоров, начиная с 2024/2025 учебного года.
Выплата будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции.
Артем Ежаков