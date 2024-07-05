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19:30, 5 июля 2024 года В Орле поставят точку в деле об убийстве на Артельном Его рассмотрят в Северном районном суде.





Северный районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела об убийстве в переулке Артельном. Преступление произошло в конце апреля. На скамье подсудимых оказался 43-летний мужчина.



Как рассказали в СУ СК России по Орловской области, обвиняемый поссорился со своим 46-летним знакомым и зарезал его пятью ударами.



Мужчина полностью признал вину. Ему грозит от 6 до 15 лет заключения.





Артем Ежаков



