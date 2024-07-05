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15:41, 5 июля 2024 года Экс-глава правительства РФ прибыл в Орел Сергей Степашин возложил цветы к мемориальной доске на железнодорожном вокзале.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла".

В Орел прибыл государственный, политический и общественный деятель, бывший глава правительства РФ, а ныне председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Вадимович Степашин. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Степашин возложил цветы к мемориальной доске на железнодорожном вокзале, увековечивающей память о председателях и почетных членах Императорского православного палестинского общества. К слову, она была открыта при участии самого Степашина в 2021-м году.





Артем Ежаков



