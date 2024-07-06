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11:00, 6 июля 2024 года В Орле прошел мастер-класс по флористике для жен и матерей участников СВО Прикоснуться к прекрасному и собрать букеты из живых цветов смогли 16 женщин.



Фото: администрация города Орла

В Орле на базе банкетного зала "Центральный" для женщин организовали настоящий цветочный праздник. 16 жен и матерей участников СВО смогли прикоснуться к прекрасному и собрать букеты из живых цветов.





- Мастер-класс по флористике проводится впервые и был приурочен к грядущему Дню семьи, любви и верности. Мы в очередной раз хотим показать свою любовь и заботу нашим милым дамам, пусть они на некоторое время отбросят все свои переживания и погрузятся в мир цветов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.







Маргарита Дружбина



