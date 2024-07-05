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18:00, 5 июля 2024 года
В музее Тургенева открылась выставка графика Вячеслава Ромашова "Мастер и Маргарита"Цикл работ, посвященных роману Булгакова, создавался четверть века.
В музее Тургенева открылась выставка графика Вячеслава Ромашова "Мастер и Маргарита". Цикл работ, посвященных роману Булгакова, создавался четверть века.
В экспозиции девять гравюр – от портрета Сталина до портрета Булгакова, а между ними полиптих по сюжету "Мастера и Маргариты", что дает возможность зрителю увидеть композицию и замысел романа.
Выставка представлена до 28 июля.
(+12)
Эва Стасюлевич
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