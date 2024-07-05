Орловский "Женский батальон" наладил производство маскировочных сетей

Также занимаются пошивом специальной одежды.

Орловский "Женский батальон" наладил производство маскировочных сетей. Также занимаются пошивом специальной одежды.



В "Женском батальоне 57" пять мастерских: в Нарышкино, в Орле, в Хорошилове, в Луначарах и в Большом Сотникове.



Каждую сеть изготавливают вручную: только плетение без заготовок занимает у группы из четырех человек около пяти – шести часов. В месяц волонтеры создают около 500 – 600 квадратных метров защиты. План работы расписан до октября.



На сегодняшний день в группе уже больше 80 волонтеров. Организация активно сотрудничает с другими добровольцами, которые изготавливают сухие души, сушат овощи и зелень для супов, передают посылки на фронт.