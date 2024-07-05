В Орловской области жара вызвала рост случаев солнечных ударов, инфарктов и инсультов

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17:00, 5 июля 2024 года
В Орловской области жара вызвала рост случаев солнечных ударов, инфарктов и инсультовКак не стать жертвой такой погоды, Елена Литинская узнала у заведующего вторым кардиологическим отделением больницы имени Семашко Антона Карасева.
Удушливая жара серьезно влияет на здоровье людей, особенно страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. За последние несколько дней в кардиологических отделениях пострадавших от зноя прибавилось.
Как не стать жертвой такой погоды, Елена Литинская узнала у заведующего вторым кардиологическим отделением больницы имени Семашко Антона Карасева.
Наиболее остро реагируют на жару люди с фибрилляцией сердца, пациенты с третьей стадией гипертонии. По возможности нужно подольше быть в тени, пить больше воды — от полутора до двух литров воды в сутки.
Ранее во время прямого эфира в "ВКонтакте" губернатор Андрей Клычков отметил, что в регионе из-за жары участились случаи солнечных ударов, инфарктов и инсультов.
Елена Литинская