Главная » Новости



17:00, 5 июля 2024 года В Орловской области жара вызвала рост случаев солнечных ударов, инфарктов и инсультов Как не стать жертвой такой погоды, Елена Литинская узнала у заведующего вторым кардиологическим отделением больницы имени Семашко Антона Карасева.







Удушливая жара серьезно влияет на здоровье людей, особенно страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. За последние несколько дней в кардиологических отделениях пострадавших от зноя прибавилось.

Как не стать жертвой такой погоды, Елена Литинская узнала у заведующего вторым кардиологическим отделением больницы имени Семашко Антона Карасева.

Наиболее остро реагируют на жару люди с фибрилляцией сердца, пациенты с третьей стадией гипертонии. По возможности нужно подольше быть в тени, пить больше воды — от полутора до двух литров воды в сутки.



Ранее во время прямого эфира в "ВКонтакте" губернатор Андрей Клычков отметил, что в регионе из-за жары участились случаи солнечных ударов, инфарктов и инсультов.







Елена Литинская



