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16:30, 5 июля 2024 года На месте будущего студенческого кампуса в Орле завершаются подготовительные работы Тему строительства объекта обсудили губернатор Андрей Клычков и представитель подрядной организации.





5 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с руководством генерального подрядчика по строительству межвузовского кампуса. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Главе региона доложили, что проектная документация разработана в полном объеме, получено положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешение на строительство.



В данный момент почти завершены подготовительные работы. Они выполнены на 90%.



Ранее сообщалось, что основные работы по строительству студенческого кампуса в Орле начнутся в начале июля. Завершить же строительство планируют в 2026 году.



Площадь кампуса превысит 59 тысяч "квадратов". В проект включены учебно-лабораторный корпус, общежитие на полторы тысячи мест, зона для занятий спортом, футбольное поле с трибунами на 500 мест.





Артем Ежаков



