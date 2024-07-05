На месте будущего студенческого кампуса в Орле завершаются подготовительные работы

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16:30, 5 июля 2024 года
На месте будущего студенческого кампуса в Орле завершаются подготовительные работыТему строительства объекта обсудили губернатор Андрей Клычков и представитель подрядной организации.
5 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с руководством генерального подрядчика по строительству межвузовского кампуса. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Главе региона доложили, что проектная документация разработана в полном объеме, получено положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешение на строительство.
В данный момент почти завершены подготовительные работы. Они выполнены на 90%.
Ранее сообщалось, что основные работы по строительству студенческого кампуса в Орле начнутся в начале июля. Завершить же строительство планируют в 2026 году.
Площадь кампуса превысит 59 тысяч "квадратов". В проект включены учебно-лабораторный корпус, общежитие на полторы тысячи мест, зона для занятий спортом, футбольное поле с трибунами на 500 мест.
Артем Ежаков
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