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14:30, 5 июля 2024 года В Орле разработали меры по развитию больницы скорой медпомощи Семашко Такое поручение дал губернатор Андрей Клычков.



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По поручению губернатора в Орле были разработаны меры по развитию больницы скорой медицинской помощи имени Семашко. Совещание, посвященное этому вопросу, провел заместитель губернатора по социальной политике Олег Ревякин. Об этом сообщает региональный инфопортал. Главный врач больницы Павел Сергеев обозначил актуальные проблемы, связанные с работой медицинского учреждения. В частности, он отметил необходимость принятия мер по ликвидации кредиторской задолженности. На совещании коллегиально был внесен ряд предложений, которые войдут в дорожную карту развития больницы на 2024 год.



Кроме того, поручено проработать вопрос о выделении дополнительных средств на приобретение современного медицинского оборудования. Также планируется открытие регионального сосудистого центра на базе больницы и развитие направления медицинской реабилитации.





Маргарита Дружбина



