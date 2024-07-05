В музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" состоится театральный фестиваль "Время Т"

Мероприятие можно посетить с сегодняшнего дня и до 7 июля.

Фото: архив

Кроме того, на фестиваль приедут актеры из Липецка, Губкина и Воронежа. Они представят свои спектакли на разных площадках музея-заповедника.

В рамках фестиваля также пройдет командная литературно-театральная викторина. Открытие состоится 5 июля в 17:30.