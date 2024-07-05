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13:30, 5 июля 2024 года
В музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" состоится театральный фестиваль "Время Т"Мероприятие можно посетить с сегодняшнего дня и до 7 июля.
Фото: архив
5 июля в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" стартует второй театральный фестиваль "Время Т". В этом году его участниками станут актеры Орловского государственного академического театра имени Тургенева, Молодежного театра "Предел" из Рязанской области и Московского театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой.
Кроме того, на фестиваль приедут актеры из Липецка, Губкина и Воронежа. Они представят свои спектакли на разных площадках музея-заповедника.
В рамках фестиваля также пройдет командная литературно-театральная викторина. Открытие состоится 5 июля в 17:30.
Маргарита Дружбина