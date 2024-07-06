В Орловской области капитально отремонтируют почти 80 многоквартирных домов

В порядок приводят уже около 60 объектов.

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В 2024 году в Орловской области отремонтируют 80 многоквартирных домов. Работы уже ведутся: в порядок приводят около 60 объектов. Специалисты занимаются ремонтом фасадов, кровли и внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.



Также было заключено 59 контрактов на досрочный ремонт крыш. На восстановление потратят более 340 миллионов рублей. Средства возьмут из взносов жильцов.

По словам начальника отдела Фонда капитального ремонта Орловской области Олега Милешкина, к концу года будут предприняты все меры для того, чтобы программа была выполнена на 100%.