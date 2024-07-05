81 год назад началась битва на Орловско-Курской дуге

Это было последнее наступление фашистской Германии на Восточном фронте.

До этого инициатива была на стороне гитлеровской Германии. Однако стратегия вермахта потерпела полный крах и больше на нашей земле фашисты не наступали.

Битва на Орловско-Курской дуге длилась 49 дней и завершилась 23 августа 1943 года. Эту дату объявили Днем воинской славы России.



Подробнее о переломном моменте в противостоянии Красной Армии и вермахта расскажет Антон Сорокин.