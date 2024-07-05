пятница 5.07.2024 14:52:39 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

12:30, 5 июля 2024 года

В Орловской области обсудили продовольственную безопасность страны

Ведущих российских ученых и делегацию из Республики Беларусь встречали в институте ЗБК.



В Федеральном научном центре зернобобовых и крупяных культур состоялась встреча с делегацией из Республики Беларусь и ведущими учеными со всей страны. Они посетили конференцию "Научно-технологическое развитие растениеводства на основе взаимодействия науки, технологий и производства". Цель конференции - обеспечение продовольственной безопасности страны.

Аграрии стремятся к полному импортозамещению. Они переходят на отечественные средства защиты растений, налаживают поставки техники и используют цифровые методы в полевых исследованиях. Например, тракторы института ЗБК теперь оснащены компьютерной программой российского производства. Это позволяет вносить удобрения в поле с точностью до двух сантиметров. Такой же уровень точности будет и при посеве.
 
Особенно впечатляют результаты в области селекции. В 2023 году орловские аграрии передали на полевые испытания десять сортов озимой пшеницы, ячменя, гороха и гречихи. Еще столько же будет передано в текущем году. Эти успехи привлекают внимание крупных научных центров.
 
Сейчас на финальной стадии находится выведение нового сорта озимой пшеницы "Орловский гибрид". Его планируют отправить на государственные испытания в 2025 году. Основные характеристики сорта - быстрая скорость созревания и высокое качество зерна при высокой урожайности.



Мария Семак
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.