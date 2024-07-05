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12:30, 5 июля 2024 года В Орловской области обсудили продовольственную безопасность страны Ведущих российских ученых и делегацию из Республики Беларусь встречали в институте ЗБК.







В Федеральном научном центре зернобобовых и крупяных культур состоялась встреча с делегацией из Республики Беларусь и ведущими учеными со всей страны. Они посетили конференцию "Научно-технологическое развитие растениеводства на основе взаимодействия науки, технологий и производства". Цель конференции - обеспечение продовольственной безопасности страны.



Аграрии стремятся к полному импортозамещению. Они переходят на отечественные средства защиты растений, налаживают поставки техники и используют цифровые методы в полевых исследованиях. Например, тракторы института ЗБК теперь оснащены компьютерной программой российского производства. Это позволяет вносить удобрения в поле с точностью до двух сантиметров. Такой же уровень точности будет и при посеве. Особенно впечатляют результаты в области селекции. В 2023 году орловские аграрии передали на полевые испытания десять сортов озимой пшеницы, ячменя, гороха и гречихи. Еще столько же будет передано в текущем году. Эти успехи привлекают внимание крупных научных центров. Сейчас на финальной стадии находится выведение нового сорта озимой пшеницы "Орловский гибрид". Его планируют отправить на государственные испытания в 2025 году. Основные характеристики сорта - быстрая скорость созревания и высокое качество зерна при высокой урожайности.





Мария Семак



