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12:00, 5 июля 2024 года Жители Орла и Орловской области сдали росгвардейцам бесхозное оружие Теперь орловцы получат вознаграждение в размере 8 тысяч рублей.



Фото: архив

Жители Орла и Глазуновки сдали росгвардейцам бесхозные ружья. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.



35-летний житель Глазуновского района сообщил силовикам, что в доме покойного родственника нашел гладкоствольное ружье 16-го калибра. А 36-летний житель Орла заявил о добровольной сдаче ружья такого же калибра, которое он обнаружил при уборке в квартире родственника. За эти действия гражданам полагается вознаграждение в размере восьми тысяч рублей.



Всего с начала 2024 года жители Орловской области сдали в Росгвардию 44 единицы бесхозного оружия.









Маргарита Дружбина



