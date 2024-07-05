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13:00, 5 июля 2024 года В Орле семьи участников СВО прокатили на речном трамвайчике В мини-путешествие по Оке отправились мамы с детьми.



Фото: архив

В Орле семьи участников СВО совершили прогулку на речном трамвайчике. Мини-путешествие по Оке состоялось 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



- Такая мера поддержки оказывается не первый раз. Наши милые женщины с удовольствием берут своих детей и присоединяются к речной прогулке, - рассказала начальник управления соцподдержки населения, опеки и попечительства администрации Орла Алла Шайкина.



Несмотря на сильную жару, 40-минутный круиз оставил у всех участников только положительные впечатления.





