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9:11, 5 июля 2024 года На автодороге под Орлом сгорел автомобиль К месту ЧП были направлены спасатели.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

4 июля на 26-м километре автодороги "Ливны - Красная Заря" произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



На место происшествия были направлены сотрудники 7-й и 24-й пожарно-спасательных частей. Благодаря их оперативным действиям пожар был оперативно ликвидирован. К счастью, пострадавших нет.





