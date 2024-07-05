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11:30, 5 июля 2024 года На ремонт дороги в Орловской области дополнительно выделили 12 миллионов рублей На эти средства приведут в порядок тротуары.



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На ремонт дороги регионального значения Колпна-Моховое в Орловской области дополнительно выделили 12 миллионов рублей. Об этом объявили на совещании с главами муниципальных образований, которое провел губернатор Андрей Клычков. Средства направят на ремонт тротуаров. инфопортал Орловской области, общая сумма финансирования проекта составит более 996 миллионов рублей. Как сообщает , общая сумма финансирования проекта составит более 996 миллионов рублей. Напомним, капитальный ремонт дороги регионального значения, соединяющей Колпну с Моховым и границей Курской области, стартовал в апреле. Завершить работы планируется к 30 августа 2024 года.





