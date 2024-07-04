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21:03, 4 июля 2024 года Юные орловцы познакомились с бытом космонавтов в Звездном городке Экскурсию для ребят организовали в рамках проекта "Подводный космос. Дайвинг детям" центра подводных исследований 1XPEDITION.







Юные орловцы познакомились с бытом космонавтов в Звездном городке. Экскурсию для ребят организовали в рамках проекта "Подводный космос. Дайвинг детям" центра подводных исследований 1XPEDITION.



В Звездный городок приехали воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей.



В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина ребята узнали, как космонавт чувствует себя в центрифуге, увидели уникальные тренажеры, копии космической техники. Также им рассказали, как готовят покорителей космоса.





Юлия Опанасюк



