Юные орловцы познакомились с бытом космонавтов в Звездном городке
Экскурсию для ребят организовали в рамках проекта "Подводный космос. Дайвинг детям" центра подводных исследований 1XPEDITION.
Юные орловцы познакомились с бытом космонавтов в Звездном городке. Экскурсию для ребят организовали в рамках проекта "Подводный космос. Дайвинг детям" центра подводных исследований 1XPEDITION.
В Звездный городок приехали воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей.
В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина ребята узнали, как космонавт чувствует себя в центрифуге, увидели уникальные тренажеры, копии космической техники. Также им рассказали, как готовят покорителей космоса.