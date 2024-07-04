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19:30, 4 июля 2024 года Павильон Ржевского мемориала станет основой для визит-центра музейного комплекса "Судбищенская битва" Совещание по вопросу его строительства прошло в администрации Орловской области.





В Орле обсудили строительство мемориального комплекса "Судбищенская битва". Об этом сообщает региональный информационный портал. Проект предполагает создание музейно-образовательного комплекса в Орле и в Новодеревеньковском районе.



Последний будет включать в себя визит-центр, парковку, въездной знак, смотровую площадку, малые архитектурные формы и арт-объекты, пешеходные дорожки, сети инженерно-технического обеспечения, объекты инженерно-технического обеспечения.



Проект павильона Ржевского мемориала в Тверской области станет основой для визит-центра. В нем разместятся инфо-центр, гардероб, буфет, музейная лавка, интерактивная экспозиция, служебные помещения, комната охраны.





Артем Ежаков



