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16:55, 4 июля 2024 года В Орловской области вышли на борьбу с картофельной молью При повреждении клубней потери могут достигнуть 80%.







В Орловской области вышли на борьбу с картофельной молью. При повреждении клубней потери могут достигнуть 80%.



Для обнаружения моли сотрудники Россельхознадзора используют феромонные ловушки. В этом году так обследуют семь хозяйств региона.



Если вредитель будет обнаружен, то на хозяйство наложат карантин, а посадка картофеля на этих полях в следующем году будет запрещена.



За время проведения исследования картофельная моль на Орловщине не была выявлена.





Юлия Опанасюк



