Андрей Клычков поручил разработать меры соцподдержки для участников СВО после ранения

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20:05, 4 июля 2024 года
Андрей Клычков поручил разработать меры соцподдержки для участников СВО после раненияЭту тему глава региона поднял на совещании.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил разработать меры социальной поддержки для участников СВО после ранения, а также проработать вопросы с реабилитацией и трудоустройством вернувшихся.
Изменить необходимо и сложившуюся ситуацию – когда участники СВО возвращаются после ранения и с них снимаются все льготы.
Екатерина Габова
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