В Орловской области проходит аграрная неделя

Ее участники посетили научно-производственное объединение "Бетагран Семена".
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Научно-производственное объединение "Бетагран Семена" находится в поселке Добрый Орловского муниципального округа. Это одна из производственных площадок селекционно-семеноводческого центра АО "Щелково Агрохим".
Участники научно-практического семинара познакомились с циклом подготовки семян в цехах завода, а также осмотрели селекционные участки, где выращивают озимую пшеницу, сою и первичное семеноводство.
Напомним, что главным событием аграрной недели станет масштабный праздник достижений сельского хозяйства. Он пройдет 6 июля на площадке ЗБК.