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9:39, 5 июля 2024 года Орловские полицейские выявили более 100 нарушений миграционного законодательства Рейды проходили в июне этого года.



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В июне в Орловской области сотрудники правоохранительных органов провели рейды, в ходе которых выявили более 100 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Проверки проходили на строительных площадках и промышленных объектах. В общей сложности полиция проверила 20 предприятий на соблюдение правил пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. В итоге в отношении иностранных граждан возбуждено более 100 административных дел. Как отметили в УМВД, работодатели, планирующие взять на работу иностранца, должны проверить наличие у него действительного патента с указанием соответствующей профессии и территории действия - "Орловская область".









