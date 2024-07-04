В Орловской области освободили 87-летнего заложника
Его удерживал вооруженный ножом мужчина.
В районе полудня 4 июля в поселке Голубки Мценского района полицейские освободили 87-летнего заложника. Его удерживал вооруженный ножом мужчина. Об этом в своем телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Дедушку пришлось освобождать силой, так как переговоры результата не дали. В ходе операции преступника ранили, он госпитализирован. Заложнику также оказана медицинская помощь.
Мотивы мужчины и обстоятельства преступления сейчас выясняют правоохранители.