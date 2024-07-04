Главная » Новости



18:30, 4 июля 2024 года Орловский суд не увидел причин смягчать приговор участникам наркогруппировки Осужденные проиграли апелляцию.





Орловский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции в отношении пятерых членов наркогруппировки. Ранее они были признаны виновными в участии в преступном сообществе, незаконном производстве наркотиков, покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ.



Им было назначено от 13 до 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режима, а также штрафы от полумиллиона до полутора миллионов рублей. Апелляцию защита проиграла.



Как рассказали в прокуратуре, осужденные оборудовали в домовладениях на территориях Новодеревеньковского и Верховского районов две нарколаборатории, в которых произвели более 82 килограммов наркотиков. При задержании силовики изъяли специализированное оборудование и более тонны прекурсоров для изготовления запрещенных веществ.





Артем Ежаков



