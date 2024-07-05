Поликлинику Глазуновской ЦРБ отремонтируют по решению суда

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11:00, 5 июля 2024 года
Поликлинику Глазуновской ЦРБ отремонтируют по решению судаОбновление ждет фасад, кровлю и внутренние помещения.
Прокуратура Глазуновского района через суд добилась решения о ремонте поликлиники местной ЦРБ.
Как рассказали в ведомстве, на потолке и стенах районной поликлиники есть следы намокания и протечек, участки разрушения потолочного покрытия и
отслаивания отделочных материалов на стенах, также нуждается в ремонте кровля.
Суд постановил выделить финансирование и обновить фасад, кровлю и внутренние помещения поликлиники. Прокуратура проследит за исполнением вердикта.
Артем Ежаков