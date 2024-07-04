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19:00, 4 июля 2024 года Болховских пенсионеров привозят на медосмотр из отдаленных уголков района Всего в этом году его прошли полторы тысячи болховчан.







Только за этот год в Болховской ЦРБ медосмотр прошли полторы тысячи человек, включая пенсионеров. Полсотни человек специально привезли социальные работники.



Это часть комплекса мер, который здравоохранение проводит совместно с социальной защитой в рамках национального проекта "Демография".



Цель проекта "Старшее поколение" – повысить качество и срок жизни населения. Сейчас средняя продолжительность жизни среди женщин 77,5 лет, мужчины в среднем живут на 12 лет меньше.





Татьяна Тимохина



