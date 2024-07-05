Главная » Новости



8:45, 5 июля 2024 года В Орле открылась выставка молодого художника Ярослава Афанасьева Проект реализован при поддержке регионального отделения "Движения Первых".







В Орле воспитанник Центра социальной поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья "Равные" Ярослав Афанасьев представил свою первую выставку картин. В реализации проекта ему помогло реготделение "Движения Первых" в Орловской области. Ярослав занимается в театральных и столярных студиях, увлекается хореографией и поэзией. Он любит свой город и точность, поэтому рисует карты. Недавно он пригласил друзей и близких в информационно-выставочный центр Орла, чтобы показать им свои художественные работы.





Никита Харин



