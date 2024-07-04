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17:49, 4 июля 2024 года Больше 40 домов в Заводском районе с середины июня сидят без горячей воды Ремонт котельной затянулся из-за дополнительных работ.







Больше 40 домов в Заводском районе с середины июня сидят без горячей воды. Первоначальный срок подачи ресурса был обозначен 26 июня, но ремонт котельной затянулся из-за дополнительных работ.



Вернуть горячее водоснабжение сейчас обещают к 10 июля. К этой дате планируют заменить старые трубы на современные. Всего предстоит обновить 180 метров тепловой сети. Из-за простоя потребителям котельной на Авиационной, 1 сделают перерасчет.



Масштабные работы ведутся и в самой котельной. Здесь полностью меняют оборудование. Обновят тепловую сеть, установят новые котлы и дымовую трубу высотой в 54 метра – чтобы дым не залетал в окна соседних домов.





Мария Семак



