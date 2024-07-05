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10:30, 5 июля 2024 года
В двух орловских селах возводят новые фельдшерские пунктыМодульные конструкции возводят в селе Нетрубеж Колпнянского района и селе Красное Залегощенского района.
В двух орловских селах возводят новые фельдшерские пункты. Модульные конструкции возводят в селе Нетрубеж Колпнянского района и селе Красное Залегощенского района. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.
На объектах готовы фундаменты. В августе начнут возводить саму конструкцию. Как правило, это занимает около месяца. Уже закупили мебель и оборудование, поставку запланировали после ввода ФАПов в работу.
Артем Ежаков