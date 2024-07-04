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16:30, 4 июля 2024 года В Орле пожарные почтили память погибших огнеборцев 40 лет назад сержант Виктор Лапшин и младший лейтенант Александр Комоско погибли при тушении Дворца пионеров имени Гагарина.





4 июля орловские огнеборцы почтили память коллег, отдавших жизни при исполнении профессионального долга. 40 лет назад сержант Виктор Лапшин и младший лейтенант Александр Комоско погибли при тушении Дворца пионеров имени Гагарина.



Спасатели помогли отстоять здание и находившееся в нем оборудование, но рухнувший потолок оборвал жизни пожарных. Из-под завалов удалось спасти лишь третьего из пожарного расчета – Александра Мазурова. За свой подвиг Виктор Лапшин и Александр Комоско они были посмертно награждены медалями "За отвагу на пожаре".



Пожарные похоронены на Троицком кладбище города Орла. Сегодня коллеги возложили цветы на их могилы.





Артем Ежаков



