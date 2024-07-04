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13:30, 4 июля 2024 года

Грозы, ливни и град ожидаются в Орловской области

Погода существенно изменится в ближайшие сутки.

Фото: архив

В ближайшие сутки погода в Орловской области значительно изменится. После изнурительной жары ожидается понижение температуры, пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы и град.
 
По прогнозу Орловского гидрометцентра, в ночь с 4 на 5 июля в регионе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем ожидаются дожди, местами сильные, с грозами и возможным градом. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-21 градус, днем - 28-33 градуса.
 
6 июля ночью возможны кратковременные дожди, днем осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 12-17 градусов, днем - 22-27 градусов.
 
7 июля ожидается сухая погода. Ночью температура воздуха будет всего 9-14 градусов, а днем столбик термометра снова покажет 25-30 градусов.
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