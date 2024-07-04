В Орле скрестили шпаги лучшие фехтовальщики страны

|
|Главная » Новости
15:00, 4 июля 2024 года
В Орле скрестили шпаги лучшие фехтовальщики страныСоревнования проходят в рамках финального этапа XII летней Спартакиады учащихся России.
В Орле проходит всероссийская спартакиада учащихся по фехтованию. Более 300 спортсменов из 33 регионов выявляют сильнейших в трех видах оружия: сабле, шпаге и рапире.
Соревнования продлятся четыре дня. С 3 по 6 июля юноши и девушки будут сражаться за победу как в личном, так и в командном первенстве в каждом из этих видов оружия.
Отметим, что фехтование - только один из 51 вида спорта летней спартакиады учащихся. Итоговый рейтинг регионов будет сформирован в сентябре, когда завершится последний вид состязаний.
Анастасия Дорохова