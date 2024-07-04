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14:00, 4 июля 2024 года В Орле обсудили меры по борьбе с коррупцией Заседание провел губернатор Андрей Клычков.



Фото: пресс-служба губернатора

3 июля Андрей Клычков провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Орловской области. Речь шла о деятельности профильных ведомств по борьбе с коррупцией. Глава региона подчеркнул, что особое внимание уделяется контролю за эффективным расходованием бюджетных средств и реализации мер по противодействию коррупции. Также были заслушаны доклады о выполнении работ, связанных с реконструкцией аэропорта "Южный". Работы включают контрольные и другие мероприятия, направленные на завершение строительства.



Андрей Клычков отметил, что реализация этого проекта, как и других крупных начинаний, осуществляется в сотрудничестве с Правительством РФ.





Маргарита Дружбина



