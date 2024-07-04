Орловцы стали обладателями грантов по итогам Всероссийского конкурса

Проекты разрабатывали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Всего на конкурс было подано более 15 тысяч заявок из 89 регионов России. Все проекты, представленные молодыми людьми в возрасте от 14 до 35 лет, были интересными, важными и социально значимыми.

Среди победителей - Елизавета Тихомирская с проектом "АРТФЕСТ-2025". Также грант на развитие своих идей получила Елизавета Волошина, победившая в номинации "Расскажи о главном". А Екатерина Омельченко разработала программу для физической реабилитации детей и обучения специалистов, которые смогут оказать им помощь.

В целом, орловские победители получат от 280 до 800 тысяч рублей на развитие своих проектов.