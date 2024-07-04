Молодые орловские ученые запатентовали уникальный микроскоп

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11:30, 4 июля 2024 года
Молодые орловские ученые запатентовали уникальный микроскопЕго уже активно применяют хирурги и дерматологи.
Молодые орловские ученые разработали уникальный прибор, который уже активно используют хирурги и дерматологи. Это многофункциональный микроскоп.
Прибор позволяет врачам во время операции определять жизнеспособность внутренних органов. Система применяется в Орловской областной клинической больнице. Об этом рассказал аспирант Орловского государственного университета имени Тургенева Валерий Шуплецов.
Микроскоп был запатентован. Он создан из оптических и механических деталей, а также датчиков излучения и приемников. Уникальная разработка орловских ученых появилась на свет благодаря мегагранту.
Александра Бахтина