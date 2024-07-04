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11:30, 4 июля 2024 года Молодые орловские ученые запатентовали уникальный микроскоп Его уже активно применяют хирурги и дерматологи.







Молодые орловские ученые разработали уникальный прибор, который уже активно используют хирурги и дерматологи. Это многофункциональный микроскоп. Прибор позволяет врачам во время операции определять жизнеспособность внутренних органов. Система применяется в Орловской областной клинической больнице. Об этом рассказал аспирант Орловского государственного университета имени Тургенева Валерий Шуплецов. Микроскоп был запатентован. Он создан из оптических и механических деталей, а также датчиков излучения и приемников. Уникальная разработка орловских ученых появилась на свет благодаря мегагранту.





Александра Бахтина



