В Орле вандалы вновь повредили туи на площади Жукова

Это уже второй случай подобного вандализма.

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В мае 2022 года уже происходили подобные случаи. Тогда неизвестные отравили взрослые туи, которые были высажены на площади в рамках благоустройства.

Как рассказали в мэрии, весной этого года сотрудники "Спецавтобазы" заново высадили на этом месте 48 молодых деревьев. Однако и они не смогли долго радовать горожан. В минувшие выходные вандалы бесцеремонно обрезали верхушки всех деревьев.